أسباب صفير فرامل السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعود صفير فرامل السيارة، عادةً إلى أقمشة الفرامل والتي تكون قد انتهت كليا وتجد احتكاك بين حديد الفرامل مع حديد الديسك أو أسطوانة الفرامل، ما قد يسبب لك ضرورة تغيير الأسطوانة والقماش الفرامل؛ بينما للحفاظ على الفرامل يجب تشحيم مساميرها عند كل تغيير لها والمسامير الماسكة للسيور.

وهناك بعض الشركات، التي لجأت إلى وضع قطعة نحاسية في قماش الفرامل وهناك من يضيء لمبة الفرامل في الطابلون عند اقتراب نفادها، وهناك نوع أخر عند اقتراب إنتهاء القماش تبدأ القطعة النحاسية بالاحتكاك، وهي كعلامة للانذار بضرورة تغييرها.

وفي بعض الأحيان، يضغط السلندر على أقمشة الفرامل لتقوم بالانسداد على الأسطوانة، وهنا يتم تحويل الطاقة الحركية إلى حرارية عن طريق الاحتكاك، ومع مدة الاستعمال قد يتأثر السلندر أو المكبس بالحرارة لهذا يجب على الميكانيكي القيام بفحصه جيدا والقيام بتزييته من الداخل أو القيام بتغييره.