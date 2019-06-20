بالصور.. أنظمة سلامة جديدة في تويوتا تمنع الاختناق بالكربون

أميرة خالد(صدى):

طورت شركة تويوتا أنظمة السلامة؛ ومنها تطوير خاصية قديمة تنبه السائق لوقف المحرك عند تركه فترة طويلة، ليقوم النظام الجديد بغلق المحرك أوتوماتيكياً مع إرسال تحذيرات بصرية وسمعية على المفتاح الذكي وإلى الهواتف الذكية.

وأعلنت تويوتا عن نظام يقوم بنقل السيارة إلى وضعية الركن أوتوماتيكياً أو تطبيق كبح الطوارئ التلقائي في حالة استشعار انفصال حزام المقعد أو انفتاح باب السائق؛ بينما علق مركز دراسة واستراتيجيات السلامة، على النظام الجديد عقب انتقاده لتوبوتا منذ أيام للوفيات المتعلقة بالاختناق الكربوني.

وأوضح المركز: ” هذا إعلان إيجابي ونحن سعداء به.. ومع ذلك تويوتا لا تزال متأخرة في الأمر ولا يوجد خطط بعد لضبط السيارات المطروحة بالفعل “؛ بينما قال متحدث رسمي لتويوتا: ” سلامة وأمان عملائنا هم أهم أولوياتنا، ونحن نتعاطف مع أي شخص في حادثة متعلقة بإحدى سياراتنا، كما أننا راضون عن الاستجابة الإيجابية لهذه الخطوة الجديدة ” .