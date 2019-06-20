” الجوازات ” تحسم الجدل بشأن السفر بالهوية القديمة بعد طلب التجديد 

حمود العنزي(صدى):

حسمت المديرية العامة للجوازات الجدل بشأن السفر باستخدام بطاقة الهوية الوطنية القديمة، مؤكدة على عدم مقدرة المواطن أو المواطنة السفر باستخدام بطاقة الهوية الوطنية القديمة في حال إتمام إجراءات تجديدها دون استلامها.

وشددت على استخراج الهوية الوطنية الجديدة في حال تجديدها كون القديمة تعتبر لاغية ويشترط استلام الهوية الوطنية المجددة للسفر بها.

وأكدت على أهمية ألا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر للسفر ضمن الدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول، فيما لا تعيق المخالفات المرورية إجراءات سفر المواطنين خارج المملكة.