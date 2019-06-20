تسريبات: آيفون بتكنولوجيا الجيل الخامس قريبا

وكالات(صدى):

كشف المحلل ” مينج تشي كو ” صاحب التسريبات الأكثر شهرة ودقة عن منتجات أبل إعتزامها دعم شبكات الجيل الخامس في الإصدارات الجديدة لهواتف آيفون خلال العام المقبل 2020 .

جاء ذلك بالتزامن مع حرص أبل على التصالح مع شركة الإتصالات العالمية “كوالكوم ” بعد معارك قضائية في أكثر من دولة .

وتوقع “كو” أن تقوم أبل بتصنيع رقائقها الخاصة الداعمة لشبكة الجيل الخامس خلال 2022 ، و2023 حيث تسعى للإستقلال عن الشركات المصنعة .

كما توقع استمرار أبل في إصدار ثلاثة طرازات لآيفون في 2020 ، على اختلاف مقاسات الشاشات بين ” 5.4 ، 6.7 ، 6.1 ” بوصات .

كما أكد أن أبل ستنتج خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019 ثلاثة هواتف بقياس 6.5 ، و5.8 بوصة مع شاشة OLED ، وطراز آخر بقياس6.1 بوصة مع شاشة LCD. .