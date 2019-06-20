بالفيديو.. لحظة اصطدام سيارة مسرعة بمضخة وقود في ينبع 

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سيارة بإحدى مضخات الوقود في ينبع، مما أسفر عن اشتعال النيران، ليهرب قائد السيارة من المكان، قبل أن يتدخل مواطن ويشرع في إطفاء النيران بطفاية حريق، وساعده عدد من عمال المحطة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد رواد السوشيال ميديا بتصرف المواطن وشجاعته في إخماد الحريق.

وتمكن المواطن من السيطرة علي الحريق ومنع وقوع الكارثة بسبب رد فعله الهادئ بحسب وصف رواد التواصل له.