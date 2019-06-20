النفط يرتفع بعد الاتفاق على موعد اجتماع ” أوبك “

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط قرابة 2 بالمئة اليوم بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي الوقت الذي اتفقت فيه أوبك ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 62.95 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا أو 1.7 بالمئة إلى 54.66 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 0.26 بالمئة في الجلسة السابقة.