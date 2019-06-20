مسؤول أمريكي: سقوط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة بالمجال الجوي الدولي إثر صاروخ إيراني

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول أمريكي اليوم الخميس عن سقوط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز إثر إطلاق صاروخ سطح / جو إيراني.

الجدير بالذكر سقوط صاروخ امس الأربعاء قرب مدينة البصرة بالعراق على عدد من الشركات النفطية العالمية منها شركة إيكسون موبيل الأمريكية وسط تصاعد للشكوك نحو إيران أيضاً .

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توتر حاد خلال الفترة الأخيرة وسط تبادل تهديدات بعمليات عسكرية .