مسؤول أمريكي: سقوط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة بالمجال الجوي الدولي إثر صاروخ إيراني
كشف مسؤول أمريكي اليوم الخميس عن سقوط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز إثر إطلاق صاروخ سطح / جو إيراني.
الجدير بالذكر سقوط صاروخ امس الأربعاء قرب مدينة البصرة بالعراق على عدد من الشركات النفطية العالمية منها شركة إيكسون موبيل الأمريكية وسط تصاعد للشكوك نحو إيران أيضاً .
وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توتر حاد خلال الفترة الأخيرة وسط تبادل تهديدات بعمليات عسكرية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75862 ] نشر منذ 2 ساعتين
ورونا قدرتكم فيهم ياترامب لا تكون جبان ,,
مساعد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
قال تعالى ( إن الله يدافع عن اللذين آمنوا ) اللهم احفظ على بلاد الحرمين أمنها واستقرارها واحفظ اللهم ولاة أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية وبلادنا وبلاد المسلمين
آمين
أبو عمر[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة
لن ينتهي الإرهاب في العالم إلا بإنهاء نظام الملالي بإيران
نحن لا نرضي الحروب ولا الدمار ولا القتل لأحد لذا يجب إنهاء حكم الملالي من إيران لكي يعيش الشعب الإيراني وشعوب المنطقة بسلام ،،،
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49614 ] نشر منذ 50 دقيقة
بداية الشرارة 😶
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26324 ] نشر منذ 30 دقيقة
يبدو ان ايران تتحدى العالم وكأن لسان حالها يقول طز في ترامب
qlq[ عدد التعليقات: 5115 ] نشر منذ 21 دقيقة
…
شريفة الزعفرانية
ياحليلها