خلفان: لو حفرت السعودية جزيرة بجوار شرق سلوى لصارت قطر فص ملح وذاب
سخر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، من محاولات الحمدين المستميتة للنيل من المملكة والدول العربية بالأكاذيب والخداع.
وقال خلفان: ” تبحث قطر عن عناصر في الكونجرس الأمريكي وبين أواسط اللوبيات اليهودية لا للتصدي لإسرائيل ولكن لمحاربة المملكة والإمارات ومصر والبحرين ” .
وتابع: ” لو حفرت السعودية قناة بجنب شرق سلوى لتآكلت جزيرة قطر أو بالأحرى جزيرة قناة سلوى في غضون خمسين عاما وصارت فص ملح وذاب ” .
وأضاف: ” يشترون كل صعلوك حاقد على وطنه، ويدفعون له لمهاجمة أهلة، شغلة بطالية كما نسميها في الخليج العربي ” .
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