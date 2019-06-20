خلفان: لو حفرت السعودية جزيرة بجوار شرق سلوى لصارت قطر فص ملح وذاب

أبوظبي(صدى):

سخر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، من محاولات الحمدين المستميتة للنيل من المملكة والدول العربية بالأكاذيب والخداع.

وقال خلفان: ” تبحث قطر عن عناصر في الكونجرس الأمريكي وبين أواسط اللوبيات اليهودية لا للتصدي لإسرائيل ولكن لمحاربة المملكة والإمارات ومصر والبحرين ” .

وتابع: ” لو حفرت السعودية قناة بجنب شرق سلوى لتآكلت جزيرة قطر أو بالأحرى جزيرة قناة سلوى في غضون خمسين عاما وصارت فص ملح وذاب ” .

وأضاف: ” يشترون كل صعلوك حاقد على وطنه، ويدفعون له لمهاجمة أهلة، شغلة بطالية كما نسميها في الخليج العربي ” .