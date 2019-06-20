العنزي يحصل على درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية من جامعة مؤتة الأردنية

سعيد العجل(صدى):

منحت جامعة مؤتة الأردنية يوم أمس درجة الماجستير لسعادة الأستاذ العقيد ناصر بن هلال المشيطي العنزي من المملكة العربية السعودية في الإدارة والدراسات الاستراتيجية.

وتلقي العنزي التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل التهاني بمناسبة تخرجه ، واحتفل العنزي مع أصدقاءه الطلبة السعوديين المتخرجين من الجامعه بأداء فن الدحة والتي تشتهر فيها قبيلة عنزه الوائلية . متمنيا لجميع الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن مزيداً من التفوق والنجاح.