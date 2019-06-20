العريسان مشعل وعبدالعزيز يحتفلان بزواجهما بمحافظة تيماء

عبدالله صغير التمامي(صدى):

في ليلة من ليالي الأنس والفرح وفي مساء من مساءات المحبة والبهجة والسرور احتفل حمود عجيان العنزي بزواج ابنه (عبدالعزيز) احد منسوبي القوات المسلحة كما احتفل دهيليس عجيان العنزي بزواج ابنه ” مشعل ” أحد منسوبي النيابة العامة بمنطقة تبوك بقاعة ليلتي للاحتفالات بمحافظة تيماء.

هذا وقد حضر الحفل شيخ ولد سليمان من عنزة الشيخ خلف الامعط العواجي وعدد لفيف من الأهل والأقارب و الأصدقاء تلقى من خلالها العرسان أصدق التهاني و أجمل التبريكات.

أسرة صدى الإلكترونية تبارك هذه المناسبة متمنين لهما حياة سعيدة .