العريسان مشعل وعبدالعزيز يحتفلان بزواجهما بمحافظة تيماء
في ليلة من ليالي الأنس والفرح وفي مساء من مساءات المحبة والبهجة والسرور احتفل حمود عجيان العنزي بزواج ابنه (عبدالعزيز) احد منسوبي القوات المسلحة كما احتفل دهيليس عجيان العنزي بزواج ابنه ” مشعل ” أحد منسوبي النيابة العامة بمنطقة تبوك بقاعة ليلتي للاحتفالات بمحافظة تيماء.
هذا وقد حضر الحفل شيخ ولد سليمان من عنزة الشيخ خلف الامعط العواجي وعدد لفيف من الأهل والأقارب و الأصدقاء تلقى من خلالها العرسان أصدق التهاني و أجمل التبريكات.
أسرة صدى الإلكترونية تبارك هذه المناسبة متمنين لهما حياة سعيدة .
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