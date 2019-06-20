خلاف على وجبة ” باذنجان ” يدفع ثلاثينية لطلب الخلع من زوجها
أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، بعدما أهانها بسبب خلاف على وجبة ” باذنجان ” .
وتفصيلا، أوضحت الزوجة أنها كانت تطهي ذات يوم وقررت عمل ” مسقعة ” بالباذنجان دون لحم مفروم، ما أثار غضب زوجها، وألقى الطعام في الشارع، وسبها وأهانها.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها غادر المنزل عقب المشاجرة غاضبًا، وصرخ فيها : ” بتاخد مصروفها عشان تعمل الأكل بدون لحم ” ،متهمها بالسرقة.
ولفتت إلى أنها طلبت الطلاق، لكن الزوج رفض، فأقامت دعوى خلع ولا تزال منظورة أمام المحكمة.
فيصل[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 57 دقيقة
انت حمااارانت عاوز اللحم مفروم
هي مش عاوزه اللحم مفروم