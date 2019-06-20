خلاف على وجبة ” باذنجان ” يدفع ثلاثينية لطلب الخلع من زوجها

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، بعدما أهانها بسبب خلاف على وجبة ” باذنجان ” .

وتفصيلا، أوضحت الزوجة أنها كانت تطهي ذات يوم وقررت عمل ” مسقعة ” بالباذنجان دون لحم مفروم، ما أثار غضب زوجها، وألقى الطعام في الشارع، وسبها وأهانها.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها غادر المنزل عقب المشاجرة غاضبًا، وصرخ فيها : ” بتاخد مصروفها عشان تعمل الأكل بدون لحم ” ،متهمها بالسرقة.

ولفتت إلى أنها طلبت الطلاق، لكن الزوج رفض، فأقامت دعوى خلع ولا تزال منظورة أمام المحكمة.