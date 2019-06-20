بـ ” كلاشنكوف ” رجل يقتل شقيقه بسبب الخلافات!

فهمي محمد(صدى):

شهدت محافظة إب، وسط اليمن، أمس الأربعاء، جريمة قتل مروعة، حيث أطلق رجل على شقيقه 5 عيارات نارية حتى أرداه قتيلا.

وكان طريق ترابي صغير هو سبب الخلافات بين الشقيقين والتي استمرت عدة أيام، حتى قرر الأخ إنهاء حياة أخيه مستخدمًا سلاحه الشخصي ” كلاشنكوف ” .

وتمكن أهالي المنطقة من القبض على القاتل لحين حضور الأجهزة الأمنية، ليتم نقله إلى جهاز البحث الجنائي بمدينة إب، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.