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بـ ” كلاشنكوف ” رجل يقتل شقيقه بسبب الخلافات!

بـ ” كلاشنكوف ” رجل يقتل شقيقه بسبب الخلافات!
فهمي محمد(صدى):

شهدت محافظة إب، وسط اليمن، أمس الأربعاء، جريمة قتل مروعة، حيث أطلق رجل على شقيقه 5 عيارات نارية حتى أرداه قتيلا.

وكان طريق ترابي صغير هو سبب الخلافات بين الشقيقين والتي استمرت عدة أيام، حتى قرر الأخ إنهاء حياة أخيه مستخدمًا سلاحه الشخصي ” كلاشنكوف ” .

وتمكن أهالي المنطقة من القبض على القاتل لحين حضور الأجهزة الأمنية، ليتم نقله إلى جهاز البحث الجنائي بمدينة إب، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26319 ] نشر منذ 48 دقيقة

يقتل اخيه من شان طريق ترابي
لا حول ولا قوة الا بالله

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