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بالفيديو والصور..يارا تخطف الأنظار في حفل جدة

بالفيديو والصور..يارا تخطف الأنظار في حفل جدة
أميرة خالد(صدى):

طلت الفنانة يارا في حفلها الأول بجدة، بإطلالة خاطفة للأنظار على المسرح الروماني في الواجهة البحرية، بحضور أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

ووجهت يارا شكرها إلى جمهور جدة على الحضور، مشيرة إلى أنها سعيدة بالوجود في هذا المكان الجميل.

وتعد حفلة الفنانة يارا الثالثة على المسرح الروماني بعد حفلة نانسي عجرم، ووائل جسار، ومحمد حماقي ضمن ” موسم جدة ” الذي يستمر 40 يومًا.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 26313 ] نشر منذ 18 دقيقة

متى صار في جده المسرح الروماني

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