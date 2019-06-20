أكاديمية بجامعة حائل تتعاطف مع الإخوان
أبدت أكاديمية تعمل في جامعة حائل، تعاطفها مع جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك تزامنًا مع وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وتعاطفت الأكاديمية من خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،ما أدى إلى مطالبات بفتح التحقيق معها.
ومن جانبه استنكر القانوني عبد الرحمن اللاحم موقف الأكاديمية، عبر وسم ” إخونجية في جامعة حائل ” ،مطالبًا الجامعة بتوضيح حقيقة الأمر.
العتيبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق
اللهم سلط اللابرليين امثال اللاحم على الاخوان و سلط الاخون على اللابرليين واخرجنا من بينهم سلمين غانمين وجعل باسهم بينهم شديد