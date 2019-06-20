  • الخميس 20

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أكاديمية بجامعة حائل تتعاطف مع الإخوان

أكاديمية بجامعة حائل تتعاطف مع الإخوان

أكاديمية بجامعة حائل تتعاطف مع الإخوان
علي العنزي(صدى):

أبدت أكاديمية تعمل في جامعة حائل، تعاطفها مع جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك تزامنًا مع وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وتعاطفت الأكاديمية من خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،ما أدى إلى مطالبات بفتح التحقيق معها.

ومن جانبه استنكر القانوني عبد الرحمن اللاحم موقف الأكاديمية، عبر وسم ” إخونجية في جامعة حائل ” ،مطالبًا الجامعة بتوضيح حقيقة الأمر.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق

اللهم سلط اللابرليين امثال اللاحم على الاخوان و سلط الاخون على اللابرليين واخرجنا من بينهم سلمين غانمين وجعل باسهم بينهم شديد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *