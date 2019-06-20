أكاديمية بجامعة حائل تتعاطف مع الإخوان

علي العنزي(صدى):

أبدت أكاديمية تعمل في جامعة حائل، تعاطفها مع جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك تزامنًا مع وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وتعاطفت الأكاديمية من خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،ما أدى إلى مطالبات بفتح التحقيق معها.

ومن جانبه استنكر القانوني عبد الرحمن اللاحم موقف الأكاديمية، عبر وسم ” إخونجية في جامعة حائل ” ،مطالبًا الجامعة بتوضيح حقيقة الأمر.