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كوبا أمريكا..قطر تتلقى الهزيمة أمام كولومبيا في الدقائق الأخيرة

كوبا أمريكا..قطر تتلقى الهزيمة أمام كولومبيا في الدقائق الأخيرة
نواف السالم(صدى):

فاز المنتخب الكولومبي على نظيره القطري، بهدف مقابل لاشيء، وذلك في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل .

وسجل اللاعب زاباتا الهدف الوحيد في الدقيقة 86 ،ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة تأهلت كولومبيا رسمياً إلى ربع النهائي برفع رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة قبل جولة من النهاية.

وتظل قطر برصيد نقطة واحدة انتظاراً لنتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي لتحديد موقعها في الجدول قبل الجولة الأخيرة.


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