كوبا أمريكا..قطر تتلقى الهزيمة أمام كولومبيا في الدقائق الأخيرة
فاز المنتخب الكولومبي على نظيره القطري، بهدف مقابل لاشيء، وذلك في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل .
وسجل اللاعب زاباتا الهدف الوحيد في الدقيقة 86 ،ليمنح فريقه النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة تأهلت كولومبيا رسمياً إلى ربع النهائي برفع رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة قبل جولة من النهاية.
وتظل قطر برصيد نقطة واحدة انتظاراً لنتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي لتحديد موقعها في الجدول قبل الجولة الأخيرة.
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