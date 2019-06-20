كوبا أمريكا..قطر تتلقى الهزيمة أمام كولومبيا في الدقائق الأخيرة

نواف السالم(صدى):

فاز المنتخب الكولومبي على نظيره القطري، بهدف مقابل لاشيء، وذلك في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل .

وسجل اللاعب زاباتا الهدف الوحيد في الدقيقة 86 ،ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة تأهلت كولومبيا رسمياً إلى ربع النهائي برفع رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة قبل جولة من النهاية.

وتظل قطر برصيد نقطة واحدة انتظاراً لنتيجة مباراة الأرجنتين وباراجواي لتحديد موقعها في الجدول قبل الجولة الأخيرة.