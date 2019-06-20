بالصور..صنع بطارية سيارة بـ 33 مليون ليمونة

موسكو(صدى):

توصل عدد من الميكانيكيين الروس إلى ابتكار بطارية سيارة بعدد محدد من ثمر الليمون.

وأوضح الميكانيكيون أن العدد المطلوب لصنع بطارية تقوم بتشغيل سيارة هو 33 مليون ليمونة.

واعتمدت تلك التجربة على كيفية استخدام حمض الستريك في الفاكهة لتوليد الكهرباء، حيث قال أحد أعضاء الفريق بعد إنتهاء التجربة: ” من الناحية النظرية، إذا قسمت نصف طن من الليمون، وقمت بتوصيلها في سلسلة ثم جعلها متوازية، يجب أن ننتهي ببطارية من نوع ما ” .

ويعرف حمض الستريك باسم ملح الليمون أيضا، وهو حمض عضوي موجود في الموالح، ويعتبر مادة حافظة طبيعية، اكتشفه العالم جابر بن حيان في القرن الثامن بعد الميلاد.