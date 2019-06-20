مواطنان ينجيان من الموت المحقق خلال رحلة تنزه

بغداد(صدى):

واجه مواطنان الموت خلال رحلة تنزه إلى جبل بثرة، بمركز بني مالك في ميسان، حيث انزلق أحدهما وسقط من علو شاهق، وقفز الآخر لإنقاذه.

وتفصيلا، كان مواطن وابن أخته قررا الذهاب في رحلة للاستمتاع بجمال الطبيعة، لكن لسوء حظ الخال فقد زلقت قدمه وسقط من ارتفاع 20 مترًا، ليقفز ابن الاخت من على نفس الارتفاع معرضا نفسه لإصابات هو الآخر في سبيل إنقاذ خاله.

ووجد الشاب خاله غريقًا، وحاول إنقاذه بقلبه على بطنه لإخراج الماء منه، ثم إنعاش قلبه وعمل التنفس الصناعي له حتى أفاق.

وبمساعدة شباب القرية تم نقل المصاب إلى مستشفى القريع بني مالك، ومن ثم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لتلقي العلاج اللازم.