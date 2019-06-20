الإعدام لصاحب شركة توظيف مارس الرذيلة مع موظفته ثم قتلها

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتحويل أوراق صاحب شركة توظيف عمالة إلى فضيلة المفتي، على خلفية قتل فتاة وإلقاء جثتها في الترعة، وذلك في قضية دامت 30 شهرًا.

بدأت الواقعة بعثور الأهالي على جثة في ترعة الإسماعيلية بنوفمبر 2016، وبالكشف عليها تبين أنها فتاة في العقد الثاني من العمر بحوذتها بطاقة رقم قومي وصورة ضوئية للشركة التي تعمل بها.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة صاحب شركة توظيف عمالة، حيث كان على علاقة بالمجني عليها والتي تطورت مع الوقت ووصلت إلى المعاشرة الجنسية.

وروى المتهم تفاصيل الواقعة، حيث أكد أنه وعد الفتاة بالزواج لكنه ماطل في الأمر لأنه على غير دينها حتى جاء لذهنه فكرة التخلص منها وإلقاء جثتها في مكان بعيد عن الأنظار.

ونفذ المتهم جريمة القتل ولفّ المجني عليها بغطاء سرير وسجادة وألقى جثتها في ترعة الإسماعيلية بمنطقة الزاوية الحمراء أسفل كوبري السواح.

وأضاف أنه قام بإرسال رسالة نصية لوالد الفتاة من هاتفها بعد وفاتها بأيام لإيهامه بأنها على قيد الحياة، ثم بعث رسالة أخرى بعد أيام أخرى لوالدها بأنها بصحة جيدة، ثم أتلف شريحة الهاتف.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم واعترف أمام النيابة بالتهم المنسوبة إليه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أحالته بعد ذلك إلى فضيلة المفتي لإعدامه شنقًا.