العفو عن قاتل مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء مُعسرين

عادل الحربي(صدى):

عفا علي الحبيشي الجهني عن حقه بالقصاص في مقتل أخيه رحمه الله عن القاتل سلطان الميموني المطيري، المحكوم قصاصًا بينبع، وذلك لوجه الله تعالى.

وذلك مقابل بناء مسجد وإطلاق عشرة سجناء من الغارمين، حيث بذل عددٌ من وجهاء المجتمع جهودًا مضنية؛ في مقدمتهم الشيخ راشد الشلاش في الصلح والعفو.

وجاء ذلك بمعاونة أهل الخير، وعلى رأسهم رجل الأعمال فيصل بن غالب الجعفري المطيري، والشيخ ضيف الله مفرح الهاملي، وسليمان طلق العزيزي، وطارق طلق العزيزي، وحمدان أبو زهير الثقفي.