” موديز ” تخفض التصنيف الائتماني لـ18 بنك تركي

نايف السالم(صدى):

كشفت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، عن الوضع الاقتصادي التركي خلال الفترة الحالية، معلنة عن خفض تصنيف 18 بنكًا تركيًا.

كما خفضت ” موديز ” نظرتها الكلية للقطاع المصرفي في تركيا من ” ضعيف ” إلى ” ضعيف جداً ” ، بينما أبقت على المشهد الائتمان لتركيا ” سلبيًا “.

وأكدت الوكالة في بيان لها، أن خفض التصنيف الائتماني يعكس تزايد الهشاشة الخارجية لتركيا بشكل كبير وتعريضها البنوك وثقة المستثمرين والمودعين لمزيد من مخاطر التغييرات المفاجئة.

كما يعزز مخاطر اتخاذ الحكومة لتدابير أكثر تطرفًا، والتي قد تشمل تقييد تعامل المودعين بالعملات الأجنبية وتدهور بيئة العمل، بالإضافة إلى إضعاف مؤشرات إمكانية البنوك للدفع.