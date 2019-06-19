تعيين الدكتور العميد بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد “ قوة المسجد الحرام ”

علي القحطاني(صدى):

قرر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، تعيين العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم.

وقدم العميد بدر آل سعود شكره وتقديره لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ولمساعده لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي.

ويذكر أن الدكتور العميد بدر بن سعود آل سعود عمل لسنوات في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبل أن يعود إليها مساعدًا.