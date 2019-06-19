دراسة حديثة تحذر من العمل لأكثر من 8 ساعات في الأسبوع

أميرة خالد(صدى):

نرى في المجتموع العربي بشكل خاص ارتفاع عدد ساعات العمل لأكثر من 8 ساعات في بعض المؤسسات أو الشركات بشكل متواصل.

وفي هذا الصدد حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعتي كامبريدج وسالفورد، من العمل ساعات كثيرة متواصلة طوال أيام الأسبوع.

وقالت الدراسة إنه لا يجب أن تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات وفي حالة الزيادة لا يكون إلا يوما واحدا على مدار الأسبوع.

وتوضح الدراسة أن زيادة عدد ساعات العمل لأكثر من 8 ساعات إسبوعيا، أمر مبالغ فيه فيما يتعلق بصحتنا العقلية، بحسب صحيفة ” مترو ” البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ تحديد ساعات العمل أسبوعيا بهذا القدر، يساهم في انخفاض مخاطر مشكلات الصحة العقلية بنسبة مذهلة تصل إلى 30%، خاصة حين يصبح الأشخاص مسؤوين عن أطفال في أسرتهم.