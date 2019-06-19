مغردون بصوت واحد سيادة المملكة خط أحمر

طلال الغامدي(صدى):

بعد تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على قضية خاشقجي أمر لا مساومة فيه.

دشن مغردون وسم (#سيادةالمملكةخط_احمر)، والذى تفاعل عدد كبير معه، داخل وخارج المملكة، مؤكدين أن بلاد الحرمين شامخة لا تؤثر فيها المؤامرات.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة له، نذود عن الدين والوطن وولاة الأمر بأرواحنا وأموالنا وأولادنا نحن جنود للوطن ندوس خشم العادي والمعتدي والخائن.

وشارك في هذا الوسم المغرد الشهير منذر آل الشيخ مبارك وقال: بلادنا خط أحمر فهنا ⁧‫#السعوديةالعظمى‬⁩ إن ظن أحد أن لديه قضاء ‬⁩ ولله الحمد لدينا قضاء شرعي فلا يفكر أحد في المساس بشرع الله أو التعدي على ولاتنا العدلية .

كما قالت بنت الوطن سماء نجد: السعوديه العظمى – محفوظه بحفظ الله سبحانه ثم برجالها الأبطال .