وزير الشؤون الإسلامية: الإخوانيين يستميتون على المراكز القيادية

نايف السالم(صدى):

شدد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على أن الإخوانيين يستميتون للوصول إلى المراكز القيادية إداريًّا أو ماليًّا، ولديهم قدرة على إعداد كادر ليس له ولاء لدينه وقيادته ووطنه.

وقال ” آل الشيخ ” في تصريح له : ” الإخوانيون يستميتون للوصول إلى المراكز القيادية إدارياً أو مالياً، ويدعم بعضهم بعضاً، فالإخواني لديه جراءة عجيبة على تغيير بيئة العمل الذي يسند اليه وتحويلها إلى خدمة الحزب وفكره ومصالحه، وإعداد كادر ليس له ولاء لدينه وقيادته ووطنه، وتلمس من فلتات لسانه أنه مملوء بالغدر والكذب والخيانة ” .