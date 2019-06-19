جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات المتقدمين على وظائف برنامج التشغيل الطبي

جازان(صدى):

بدأت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي اليوم، استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف على برنامج التشغيل الطبي الذاتي من خلال الموقع الإلكتروني : https://www.jazanu.edu.sa/Administrations/gamsjuhop/Pages/job-02.aspx .

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور حسين بن عقيلي، أن الوظائف المعلن عنها تشمل ” طبيب مقيم و تمريض و تغذية و أخصائي قيادي للجنسين “، وستكون عن طريق المفاضلة بين المتقدمين من حيث المؤهلات والامتحان المهني و المقابلة الشخصية .

ودعا الدكتور عقيلي المتقدمين للاطلاع على الشروط العامة للوظائف وإرفاق المستندات المطلوبة بدقة في المدة المتاحة وللمزيد من المعلومات مراجعة بوابة جامعة جازان الإلكترونية .