جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات المتقدمين على وظائف برنامج التشغيل الطبي
بدأت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي اليوم، استقبال طلبات المتقدمين لشغل الوظائف على برنامج التشغيل الطبي الذاتي من خلال الموقع الإلكتروني : https://www.jazanu.edu.sa/Administrations/gamsjuhop/Pages/job-02.aspx .
وأوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور حسين بن عقيلي، أن الوظائف المعلن عنها تشمل ” طبيب مقيم و تمريض و تغذية و أخصائي قيادي للجنسين “، وستكون عن طريق المفاضلة بين المتقدمين من حيث المؤهلات والامتحان المهني و المقابلة الشخصية .
ودعا الدكتور عقيلي المتقدمين للاطلاع على الشروط العامة للوظائف وإرفاق المستندات المطلوبة بدقة في المدة المتاحة وللمزيد من المعلومات مراجعة بوابة جامعة جازان الإلكترونية .
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