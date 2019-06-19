وظائف شاغرة في شركة بالرياض ومكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات عن حاجتها لاخصائين موارد بشرية في فروعها لعدة مدن وذلك في فروعها في كل من المدن الآتية: الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف.

وجاءت الوظائف للسعوديين حصرا، حيث أن المؤهل المطلوب: البكالريوس او الدبلوم في الموارد البشرية او ادارة الاعمال

كما تشترط في المتقدمين على الوظائف اعلاه الخبرة في مجال الموارد البشرية من سنة الى 3 سنين، وأن يكون المرشح من نفس المدينة المقدم اليها.

المرجو من المهتمين بالوظائف اعلاه بعث السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني مع ذكر ( موارد بشرية الرياض ) بالعنوان: [email protected]