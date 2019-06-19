الطيران المدني توضح حقوق المسافر عند تأخر رحلته

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الرؤساء، اليوم الأربعاء، عدد من حقوق المسافرين في حالة تأخر الرحلات.

وأشار في ” انفوجراف ” نشره إلى أنه ‏في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن (6) ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وتتضمن حقوق المسافر استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة إضافة إلى تعويض مناسب حسب اللائحة، أو القبول برحلة بديلة خلال مدة محددة حسب اللائحة.