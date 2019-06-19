فلاح القحطاني: سهل شراء المتابعين لكن ستظل تحس بالنقص
ردَّ الإعلامي والكاتب الرياضي فلاح القحطاني، على تصريح الأمير الوليد بن طلال بشأن عدد متابعين نادي الهلال.
وقال ” القحطاني ” في تصريح له: ” سهل جدا تشتري 100 مليون متابع وهمي وبقيمة لاتتجاوز 5000 ريال وتهايط بها قدام اخوياك بس صعب جدا تقنع نفسك أن (متابعينك) حقيقيين وستظل تحس بالنقص في داخلك خاصة اذا صاروا اخوياك افضل منك في كل شيء ” .
وقال الأمير الوليد بن طلال أن جمهور الهلال على تويتر يبلغ 8,600,000 متابع، وجماهير الاتحاد، النصر، الأهلي، الشباب، الوحدة، تبلغ 3,600,000، 2,700,000، 1,800,000 ، 300,000، 200,000على التوالي.
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5563 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه من حرتك و غيظك
عمر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
يعرف النصراوي بسوء الرد دائماً
باي باي فا تنبيرغ باي باي صدارة باي باي فساد[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 1 ساعة
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tawaq[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب صدق انكم فقر اشتر ب 50 الف واكتسح الزعيم
انتم بالخراط رجال واذا جاء الجد حتى الرئيس الشامخ يهج
انتم اشتروا رئيس اول
الفار المحلي[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 42 دقيقة
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الفار المحلي[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 35 دقيقة
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