الهلال يوقع اتفاقية إنهاء عقد مع ” سيروتي “

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية إنهاء عقد مع سيروتي.

وقدم النادي شكره وتقديره لـ ” سيروتي ” على الفترة التي مثلها فيها الهلال في عام 2018 وحقق خلالها بطولة دوري المحترفين.

ويذكر أن الهلال قد تعاقد مع سيروتي في يناير 2018، قبل أن يعيره الموسم الماضي لنادي أندبندينتي الأرجنتيني، الذي قرر عدم شراء عقد اللاعب.

وكان فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال الجديد، قد بدأ تحركاته نحو تجديد عقود الثلاثي سالم الدوسري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج.