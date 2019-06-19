بعد موجة مرض الفنانين.. استشارة نفسية: ” يستعطفون الناس “

أميرة خالد(صدى):

شهدنا الفترة الأخيرة إصابة عدد كبير من الفنانين بالأمراض، في مشهد مثير للدهشة حيث أصيب عدد كبير في الوقت ذاته.

وفي هذا الصدد يرى البعض أن الفنانين يتبعون هذا الأسلوب لكسب أكبر قدر ممكن من التريند، والريتنج عبر الشبكات الاجتماعية، ومحرك البحث، جوجل.

وعلقت الاستشارية النفسية والتربوية، الدكتورة نادية بوهنّاد،على هذا الأمر بقولها:” المشاهير يهدفون من وراء إعلان تعرضهم لأمراض استعطاف الناس، وكسب الرأي العام، وزيادة عدد المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة “.

ولفتت إلى أنه بالفعل يحصل الفنانين على الكثير من التعاطف عبر حساباتهم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيثُ يتصدرها الإعلانات لأبرز العلامات التجارية العالمية.