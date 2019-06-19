بالصور.. عاملات في قصر أمير الكويت يحتفلن بميلاده
أظهرت مجموعة من الصور، عاملات من قصر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهم يحتفلون بذكرى ميلاده.
وبينت الصور، وقوف عدد من العاملات في القصر إلى جوار أمير الكويت؛ لالتقاط الصور التذكارية معه بهذه المناسب، فيما لم يؤكد الديوان الأميري صحتها.
يشار إلى أنه في منتصف يونيو الجاري يدخل أمير دولة الكويت عامه التسعين، إذ إنه من مواليد 16 يونيو 1929م.
مسالم[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 9 ساعات
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عمر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يعطيه الصحة و العافية
ويمد بعمره على طاعته
قمة التواضع
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2389 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله عمره تسعين سنة الله يمتعة بالصحة والعافية
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6725 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يحفظه