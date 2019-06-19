بالصور.. عاملات في قصر أمير الكويت يحتفلن بميلاده

خالد الظفيري(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، عاملات من قصر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهم يحتفلون بذكرى ميلاده.

وبينت الصور، وقوف عدد من العاملات في القصر إلى جوار أمير الكويت؛ لالتقاط الصور التذكارية معه بهذه المناسب، فيما لم يؤكد الديوان الأميري صحتها.

يشار إلى أنه في منتصف يونيو الجاري يدخل أمير دولة الكويت عامه التسعين، إذ إنه من مواليد 16 يونيو 1929م.