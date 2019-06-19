ميندي: لم أتوقع ارتداء قميص ريال مدريد في مسيرتي الكروية

ماجد محمد(صدى):

أبدى الفرنسي فيرلاند ميندي المنضم حديثًا لصفوف ريال مدريد الإسباني، سعادة كبيرة بانضمامه لأحد أكبر الأندية الأوروبية على مر التاريخ.

وقال ” ميندي ” على هامش تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير، أنه لم يتوقع ارتداءه لقميص ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الأمر كان بمثابة حلم في البداية والآن تحقق.

وأضاف أن ارتداء قميص ريال مدريد وضع عليه الكثير من الضغوط لإرضاء الملايين من مشجعي الفريق الملكي حول العالم، متمنيًا حصد العديد من البطولات مع الفريق.

وأكمل أنه عانى من متاعب صحية في الماضي خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه وكادت أن تحرمه من ممارسة كرة القدم، مضيفاًا أنه قضى 7 أشهر في المستشفى حتى يستطيع السير مجددًا.

وأكد أن كل ما حدث له كان دافع للسير نحو حلمه، مشيرًا إلى أن انضمامه لريال مدريد بمثابة مكافأة كبرى على المعاناة التي تعرض لها.

يذكر أن ريال مدريد أعلن التعاقد مع العديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء على رأسهم إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق، وفيرلاند ميندي الظهير الأيسر.