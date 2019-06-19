هواوي تلجأ إلى ” الخطة الأخيرة “

بكين(صدى):

أكد رين تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ” هواوي ” الصينية، على أن شركته قد تلجأ إلى ما وصفه بـ ” الخطة الأخيرة ” ، من أجل مواجهة قرارات الحظر الأمريكية.

وقال رئيس ” هواوي ” إن بلاده قد تتجه إلى اعتماد اتفاقية مع الولايات المتحدة، بعيدا عن الحكومة الصينية، ومن دون مساعدتها أو تحت إشرافها.

وأشار تشنغ إلى أن قرارات الحظر الأمريكية، ستؤثر على إيرادات ” هواوي ” بنحو 30 مليار دولار تقريبا.

في حين قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين ، ” إذا أرادت الصين المضي قدما وإبرام اتفاق فنحن مستعدون للمضي قدما بالشروط التي وضعناها. وإذا لم ترغب الصين في الإقدام على ذلك فإن الرئيس ترامب راض تماما عن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية لإعادة التوازن للعلاقة ” بين البلدين.