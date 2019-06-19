هواوي تلجأ إلى ” الخطة الأخيرة “
أكد رين تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ” هواوي ” الصينية، على أن شركته قد تلجأ إلى ما وصفه بـ ” الخطة الأخيرة ” ، من أجل مواجهة قرارات الحظر الأمريكية.
وقال رئيس ” هواوي ” إن بلاده قد تتجه إلى اعتماد اتفاقية مع الولايات المتحدة، بعيدا عن الحكومة الصينية، ومن دون مساعدتها أو تحت إشرافها.
وأشار تشنغ إلى أن قرارات الحظر الأمريكية، ستؤثر على إيرادات ” هواوي ” بنحو 30 مليار دولار تقريبا.
في حين قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين ، ” إذا أرادت الصين المضي قدما وإبرام اتفاق فنحن مستعدون للمضي قدما بالشروط التي وضعناها. وإذا لم ترغب الصين في الإقدام على ذلك فإن الرئيس ترامب راض تماما عن الاستمرار في فرض الرسوم الجمركية لإعادة التوازن للعلاقة ” بين البلدين.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 40 دقيقة
الصلح لو فكرت هووي فكرة ذكية بالاندماج مع الايفون ابل تكون شراكة امريكية صينية وتبادل الخبرات والمعلومات والتكنلوجيا صدقوني سوف تكون شركة قوية لصالح البلدين بدل العداء والحرب الاقتصادية بينهما صدقوني الصانع الكوري والاروربي والياباني لايستطيعو منافسة الصين وامريكا لو اندمجت الايفون والا هووي سوف تكون قنبلة الموسم لو اتحدو