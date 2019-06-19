بمزايا خرافية.. ” لامبورجيني ” تكشف عن أحدث سياراتها

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة السيارات العالمية ” لامبورجيني ” ، عن أحدث إصداراتها بسيارة ” كابريو Spyder ” ، من أيقونتها الرياضية ” Huracán Evo “.

وكشفت الشركة العالمية عن مزايا السيارة الجديدة، حيث يتم التحكم فيها بآلية هيدروكهربائية يمكن طي السقف في 17 ثانية فقط حيث أنها مزودة بسقف قماشي.

وأضافت ” لامبورجيني ” أن السيارة الجديدة تعمل على سواعد محرك سحب طبيعي V10، وذلك بقوة 640 حصان وبسعة 5.2 لتر، ويصل عزم الدوران إلى 600 نيوتن متر.

وأكملت الشركة أن السيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي، حيث تصل إلى سرعة 100 كلم/س في 3 ثواني فقط، بينما سرعتها القصوى تصل إلى 325 كلم/س.

وأكدت الشركة أن السيارة الجديدة تم طرحها في الأسواق بسعر 202 ألف و437 يورو.