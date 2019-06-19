الوليد بن طلال: جمهور الهلال يساوي مجموع جمهور الأندية الزميلة
قدَّم الأمير الوليد بن طلال، التهنئة لنادي الهلال بعد انتخاب فهد بن نافل رئيسًا للنادي لمدة 4 سنوات.
وأكد الأمير، أن متابعي الهلال على موقع ” تويتر ” يساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة.
وأضاف أن جمهور الهلال على تويتر يبلغ 8,600,000 متابع، وجماهير الاتحاد، النصر، الأهلي، الشباب، الوحدة، تبلغ 3,600,000، 2,700,000، 1,800,000 ، 300,000، 200,000على التوالي.
واكتسح فهد بن نافل العتيبي، منافسه موسى الموسى، في انتخابات نادي الهلال، التي جرت مساء أمس بمقر النادي في الرياض، بفارق 14449 صوتاً، وأصبح رئيساً للنادي للأربعة أعوام المقبلة، وحصل ابن نافل على 15061 صوتاً مقابل 612 للموسى.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 816 ] نشر منذ 36 دقيقة
ماهو منك والله من الجدران الاربع 😂
يارجال خل عنك بس والله بيض ووهمي 🤭 قال ايش قال يفوق. خله يفوق من الصدمة حقت الدوري الاستثنائي اول شيء 😂😂😂
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 22 دقيقة
*الحقيقة لا تحجب بغربال والقادم أجمل انشاء الله💙✌انه زعيم قارة آسيا أبى من أبى وشاء من شاء👀👀 الهلال شعبيتة طاغية ولا ينكرها إلا جاهل أو حاقد أو غبي!؟ زعيم برجاله وبطولاتة وشعبيتة الجارفة فريق الأحلام ولا يعتمد على لاعب واحد😎 قالها عامر عبدالله الهلال فريق الأحلام وأمنية لكل لاعب🤲🤲 وقالها لاجم الأفواه وأكدها ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه😂😂*
ما دام الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود فلا خوف على الزعيم 💙💙💙✌✌✌💙💙💙