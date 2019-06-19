الوليد بن طلال: جمهور الهلال يساوي مجموع جمهور الأندية الزميلة

ماجد محمد(صدى):

قدَّم الأمير الوليد بن طلال، التهنئة لنادي الهلال بعد انتخاب فهد بن نافل رئيسًا للنادي لمدة 4 سنوات.

وأكد الأمير، أن متابعي الهلال على موقع ” تويتر ” يساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة.

وأضاف أن جمهور الهلال على تويتر يبلغ 8,600,000 متابع، وجماهير الاتحاد، النصر، الأهلي، الشباب، الوحدة، تبلغ 3,600,000، 2,700,000، 1,800,000 ، 300,000، 200,000على التوالي.

واكتسح فهد بن نافل العتيبي، منافسه موسى الموسى، في انتخابات نادي الهلال، التي جرت مساء أمس بمقر النادي في الرياض، بفارق 14449 صوتاً، وأصبح رئيساً للنادي للأربعة أعوام المقبلة، وحصل ابن نافل على 15061 صوتاً مقابل 612 للموسى.