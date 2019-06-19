الأمير سطام بن خالد يصفع أردوغان: ” مصيرك سيكون أشد من مرسي “

نايف السالم(صدى):

علق الأمير سطام بن خالد، اليوم الأربعاء، على تصريحات أردوغان الأخيرة عقب وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وكان ” أرودغان ” قال : ” الذين يتوقعون لأردوغان مصيرا مشابهًا لمصير مرسي، هم من أتباع عقلية السيسي، نحن لا نخاف من هؤلاء، لأننا ارتدينا أكفاننا وسلكنا هذا الطريق “.

ورد الأمير سطام بن خالد تعليقًا على تصريحات أردوغان عبر ” تويتر ” قائلا: ” تأكد بأن مصيرك سيكون أشد ظلمة من سواد الليل “.

وتابع : ” حقدك على السيسي لأنه منعك من سرقه الغاز من البحر الأبيض المتوسط “.

واستكمل: ” الطريق الذي تسلكه هو طريق الخيانه والتأمر على الشعوب العربية “.

واختتم تغريدته: ” جعلت من تركيا والشعب التركي رهينة لأطماعك وأفكارك الحزبيه فالولاء لديك للحزب والمرشد وليس الوطن “.