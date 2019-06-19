بالفيديو.. وفاء عامر تتسبب في انهيار طفلة من البكاء
تسببت الفنانة المصرية وفاء عامر، في فزع طفلة صغيرة وبكاءها، أثناء زيارتها إحدى حضانات الأطفال للتقديم لطفل من أقاربها.
ونشرت وفاء عامر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، مقطع فيديو يوضح إصابة الطفلة بحالة من الخوف والفزع فور رؤيتها لها.
وبدأت الطفلة في البكاء على الفور عندما شاهدت وفاء عامر أمامها، قائلة ” فريدة عسل ” وهي الشخصية التي أدتها في مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري، وجسدت خلالها دور فتاة شريرة.
وأُصيب وفاء عامل بالصدمة والدهشة من هذا الأمر، واعتذرت للطفلة قائلة لها ” والله انا مش فريدة عسل، والله أنا مش هاعمل أدوار شريرة تاني، أنا هصالح داليدا خلاص”، وهي الشخصية التي جسدتها ياسمين صبري.
مسلسل ” حكايتي ” تم عرضه ضمن دراما رمضان 2019، بطولة كل من ” ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، وإدوارد “، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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