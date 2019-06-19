بالفيديو.. وفاء عامر تتسبب في انهيار طفلة من البكاء

القاهرة(صدى):

تسببت الفنانة المصرية وفاء عامر، في فزع طفلة صغيرة وبكاءها، أثناء زيارتها إحدى حضانات الأطفال للتقديم لطفل من أقاربها.

ونشرت وفاء عامر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، مقطع فيديو يوضح إصابة الطفلة بحالة من الخوف والفزع فور رؤيتها لها.

وبدأت الطفلة في البكاء على الفور عندما شاهدت وفاء عامر أمامها، قائلة ” فريدة عسل ” وهي الشخصية التي أدتها في مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري، وجسدت خلالها دور فتاة شريرة.

وأُصيب وفاء عامل بالصدمة والدهشة من هذا الأمر، واعتذرت للطفلة قائلة لها ” والله انا مش فريدة عسل، والله أنا مش هاعمل أدوار شريرة تاني، أنا هصالح داليدا خلاص”، وهي الشخصية التي جسدتها ياسمين صبري.

مسلسل ” حكايتي ” تم عرضه ضمن دراما رمضان 2019، بطولة كل من ” ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، وإدوارد “، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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