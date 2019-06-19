الواجهة البحرية بجدة تطلق ” سينما البحر “

علي القحطاني(صدى):

أعلن موسم جدة ” ثقافة وبحر ” ، عن إطلاق السينما البحرية بالواجهة البحرية بجدة والتي تضم 7 مناطق مقسمة بين الفعاليات والمطاعم والكافيهات والألعاب.

وتأتي السينما في موسم جدة وهي تجاور البحر وسط الهواء الطلق المفتوح، وبأسعار متاحة للمواطن والمقيم والسائح، والتي تقع في الواجهة البحرية بين المنطقة الخامسة والمنطقة السادسة.

ويذكر أن مدة فعالية ” سينما البحر ” أربعة أيام بدأت من 16 يونيو وحتى 20 يونيو من تنظيم muvi cinema ثالث شركة تحصل على خدمات تشغيل السينما في المملكة.