الغذاء والدواء: الكاتشب لا يحتوي على كوكايين وكحول

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدم صحة ما يُتداول أن الكاتشب يحتوي على مادة الكوكايين والكحول وبقايا حيوانات ميتة.

وقالت الهيئة، إن مادتا الكوكايين والكحول من المواد الممنوعة والمحظور استخدامها في المملكة العربية السعودية، وبحسب اشتراطات اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 2199 ” منتجات الطماطم المحفوظة –الكاتشب ” فإنه يجب أن تكون مكونات المنتج محضّرة من تركيز العصير الناتج من ثمار الطماطم الطازجة السليمة والنظيفة بعد تصفية العصير واستبعاد القشور والبذور وأي مواد أخرى صلبة في المنتج النهائي، ويُضاف إليها بعض التوابل والثوم والبصل وعصير الليمون والخل ومنكهات الطعم الطبيعية والسكريات والمواد المكسبة للحموضة المحفوظة بوسائل طبيعية.

وأضافت: وبصفة عامة، فإن جميع المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية /الخليجية الخاصة بالمنتجات الغذائية تنص ضمن بنودها على خلوها من الكحول، والجراثيم والمواد الغريبة والشوائب، وأن يحتفظ المنتج بخواصه الطبيعية من حيث النكهة واللون والقوام المميز لطبيعته، وماعدا ذلك فإن المنتج يُعتبر مخالفاً.