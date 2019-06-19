خاص.. اتحادات قارية بصدد سحب حقوق البث من ” بي إن سبورت “

خاص(صدى):

تواصل مجموعة ” بي إن سبورت ” ، خسائرها الفادحة والتي دفعتها إلى تسريح مئات الموظفين، فيما تراجع إيرادات خدمات التلفزيون المدفوع بشكل غير مسبوق.

وكشفت مصادر خاصة لـ ” صدى ” ، أن هناك اتحادات قارية بصدد سحب حقوق البث من القناة بعد فضيحة الرشاوى.

وأكدت مصادر قضائية فرنسبة من قبل، عن رشاوي الدوحة التي وصلت إلي 3.5 ملايين دولار دفعتها شركة مملوكة لناصر الخليفي رئيس شبكة بي إن سبورت القطرية، ورئيس نادي باريس سان جرمان، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها نجل أمين دياك، كما منحت الدوحة مبالغ كبيرة للبطولة بعد 3 سنوات من انخراطها بالصفقة، حيث التزمت شركة الخليفي بشراء حقوق بث البطولة مقابل 32 مليون دولار.

وكانت المجموعة القطرية قد قامت بفصل أكثر من 300 موظف لديها يمثلون 18% من القوى العاملة بعد فشلها إدارياً في أعقاب تراجع الإيرادات وتغريمها 24 مليون يورو بعد رفض دعواها ضد عربسات .

يشار إلى أن القضاء الفرنسي قد رفض دعوى ” بي إن سبورت ” على ” عرب سات ” بزعم قيامه بعمليات قرصنة ضدها.

اقرأ أيضًا: