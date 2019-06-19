اندلاع حريق في منزل بسبب الإهمال أثناء عملية الطبخ

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في بدر الجنوب، اليوم الأربعاء، من إخماد حريقاً اندلع بمنزل بسبب الإهمال أثناء عملية الطبخ.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أنه تم إخماد الحريق دون وقوق أي إصابات والله الحمد.

وكان الدفاع المدني قد قدم نصائح لتجنب الحوادث الناتجة عن اسطوانات الغاز حيث يجب عدم وضع اسطوانة الغاز في مكان مظلل وبعيداً عن حرارة الشمس كما لا يجب أن توضع الاسطوانة بجانب المواد القابلة للاشتعال.