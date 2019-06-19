” المرور ” يوضح إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد 14 عاما من التصريح

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع استفسار مواطن حول إمكانية إصدار رخصة قيادة بعد مرور أكثر من 14 عامًا على الحصول على التصريح.

وأكد الحساب الرسمي لـ ” المرور ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المادة 39 من نظام المرور تنص على أنه في حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنه من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن ١٨ فيعطى رخصة قياده دون اختبار ويكتفى بالاختبار السابق كونه طبق بحقه الشروط المطلوبه للحصول على رخصة قياد ” .

ووجه مواطن سؤالًا إلى حساب ” المرور ” الإلكتروني، قائلًا ” السلام عليكم يوجد تصريح من عام 1426 ولم يتم اصدار رخصه هل استطيع اصدر رخصة الآن؟ ” .