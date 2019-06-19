هوك : إيران تريد تحويل الحوثيين في اليمن إلى حزب الله آخر

واشنطن(صدى):

أكد المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك أمام الكونغرس على أن واشنطن فرضت عقوبات قصوى على إيران للحيلولة دون حيازتها السلاح النووي، مؤكدا أن إيران تواصل دعمها للميليشيات الإرهابية وتطوير برامج الصواريخ الباليستية.

وقال المبعوث الأمريكي إن حزب الله الإرهابي وضع صناديق تبرعات في دكاكين لبنان لجمع التبرعات بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران.

وأضاف قائلًا : إيران تريد تحويل الحوثيين في اليمن إلى حزب الله آخر، مؤكدًا أنها أطالت أمد الحرب في اليمن وتسببت بكارثة إنسانية.