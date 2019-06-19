توفر 41 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة الخليج للتدريب والتعليم

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الخليج للتدريب والتعليم ومن خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات وعبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ، 41 وظيفة شاغرة للرجال، والنساء من حملة الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وذلك للعمل في الشركة في مدينة الرياض، والدمام، والظهران، تحت مسمى وظيفي ممثل خدمة العملاء، وممثلة خدمة العملاء، وذلك حسب التفاصيل، والشروط، وطريقة التقديم الموضحة في السطور التالية.

شروط الوظائف الشاغرة :

ممثلة خدمة العملاء – للنساء فقط – عدد 16 وظيفة – في مدينة الرياض ، يجب أن تكون المتقدمات من حملة الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

ممثل خدمة العملاء – للرجال والنساء – عدد 15 وظيفة – في الظهران ، أن يكون المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ممثلة خدمة العملاء – للنساء فقط – عدد 10 وظائف – في الدمام ، أن يكون المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ويتم تقديم وظائف شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال النقر على أحد الروابط التالية :

ممثلة خدمة العملاء – في الرياض اضغط هنا

ممثل خدمة العملاء – في الظهران اضغط هنا

ممثلة خدمة العملاء – في الدمام اضغط هنا