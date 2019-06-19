” حمد الصنيع ” يوضح حقيقة صورة نشرها على سناب شات: ” انا محب للكيان ولمن يخدمه “

ماجد محمد(صدى):

علق نائب رئيس نادي الاتحاد السابق حمد الصنيع، على تفسير بعض الجماهير لصورة نشرها عبر حسابه على سناب شات، حيث اعتقد البعض أنه يسخر من إدارة الاتحاد الجديدة.

وقال الصنيع : شكراً لكل من احسن الظن ،وشكراً لكل من حاول الاستفسار ،وشكراً لكل محب عاتب حتى وان اساء الظن، فقط لكم انتم، تعرفون أخلاقياتي جيداً، ولَم ولن اكون الا محب للكيان ولكل من يخدم الكيان.

وأضاف : اما من افترى ظلماً بهتاناً ، تفسيراتهم تمثل تفكيرهم فقط، وعند الله تجتمع الخصوم.

ويذكر أنه تم تنصيب أنمار الحائلي رئيسًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد لأربع سنوات قادمة، بعد انعقاد الجمعية العمومية مساء أمس بمقر النادي.