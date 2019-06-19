الجنائية الدولية تطالب بتسليم عمر البشير

وكالات(صدى):

عقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة طالبت لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.

وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال الجلسة، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للمحكمة في هولندا، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غربي البلاد.

وكشفت بنسودا، أنها ستفتح في القريب العاجل جدًا حوارًا مع السلطات القائمة في السودان، حول تسليم عمر البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

كانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ ” تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى “ ، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.