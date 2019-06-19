بالفيديو.. تدافع العشرات لشراء كرتونة بيض بـ 89 قرش أردني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدافع عشرات المواطنين الأردنيين على إحدى النوافذ في الزرقاء الأردنية لشراء كارتونة بيض بسعر رخيص .
وكشف المعلقون على الفيديو أنه أُصيب ٣ اشخاص بضيق في التنفس اثر تدافع المواطنين بسبب عرض بيع كرتونة البيض بمبلغ ٨٩ قرش أردني .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75835 ] نشر منذ 3 ساعات
قلة ما بااليد تسوي اكثر ..
,, الله يفرجها على المسلمين الموحدين من اوسع ابوابه .. آمين ,,
طير الهوى[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يعينهم لاترووح بعيد عندنا وعندهم خير