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بالفيديو.. تدافع العشرات لشراء كرتونة بيض بـ 89 قرش أردني

بالفيديو.. تدافع العشرات لشراء كرتونة بيض بـ 89 قرش أردني
عمّان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدافع عشرات المواطنين الأردنيين على إحدى النوافذ في الزرقاء الأردنية لشراء كارتونة بيض بسعر رخيص .

وكشف المعلقون على الفيديو أنه أُصيب ٣ اشخاص بضيق في التنفس اثر تدافع المواطنين بسبب عرض بيع كرتونة البيض بمبلغ ٨٩ قرش أردني .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75835 ] نشر منذ 3 ساعات

قلة ما بااليد تسوي اكثر ..

,, الله يفرجها على المسلمين الموحدين من اوسع ابوابه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يعينهم لاترووح بعيد عندنا وعندهم خير

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