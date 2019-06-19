بالفيديو.. تدافع العشرات لشراء كرتونة بيض بـ 89 قرش أردني

عمّان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتدافع عشرات المواطنين الأردنيين على إحدى النوافذ في الزرقاء الأردنية لشراء كارتونة بيض بسعر رخيص .

وكشف المعلقون على الفيديو أنه أُصيب ٣ اشخاص بضيق في التنفس اثر تدافع المواطنين بسبب عرض بيع كرتونة البيض بمبلغ ٨٩ قرش أردني .