أم تتعرض للتعذيب والتجويع والحرق على يد ابنها وزوجته

ابوظبي(صدى):

تعرَّضت أم مسِّنة إلى الإهمال و التعذيب والتجويع من ابنها وزوجته، حتى الموت.

ومثُل الابن وزوجته وهما من جنسية آسيوية، أمام المحكمة في دبي، اليوم الأربعاء، مدعيًا أن الضحية سكبت الماء الحار على نفسها، حتى ساءت صحتها وتوفيت.

وجاء في نص التهمة ” اعتديا على سلامة جسم المجني عليها مما أدى إلى إصابتها بكسور متعددة بالضلوع ونزيف حاد وحروق من الدرجة الثانية، وخلع كامل في العدسة البصرية بإحدى عينيها، بالإضافة لإصابات أخرى متعددة ” .

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أن الضحية تعرضت إلى اعتداء تكرر أكثر من مرة وعلى فترات زمنية متفاوتة، تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة شهور، وبأدوات مختلفة، وأن ما بدا عليها من حروق ومظاهر إهمال وهزال شديد لدرجة أن وزنها وصل إلى 29 كيلو غراما، زيادة على تدهور حالتها الصحية إنما يتفق مع تعرضها للتعذيب بالضرب والحرق والإهمال والتجويع خلال الفترة التي سبقت دخولها للمستشفى.