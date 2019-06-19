لهذه الأسباب السيدات أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة من الرجال
قال الدكتور محمود هدهود أستاذ طب وجراحة العظام ، إن السيدات هن الأكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة والمفاصل من الرجال، ما يُصعِّب من أداء بعض الأنشطة والأعمال اليومية .
وأوضح الدكتور هدهود ، أن ذلك يرجع لعدة أسباب، أهمها:
زيادة الوزن، تشكل ضغطًا وحملًا على مفاصل الركبتين والظهر، فيسبب تآكل العظام ، و الضعف العام في العضلات عند السيدات عن الرجال.
نقص نسبة الكالسيوم، والتي تفقده السيدات عادة بسبب الولادة وسوء التغذية ، و نقص فيتامين د في الجسم، بسبب سوء التغذية وقلة التعرض للشمس التي تؤثر على الجلد.
قلة الحركة والمشي، وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
وأشار هدهود إلى أعراض خشونة الركبة، ومنها:
آلام شديدة في الركبة ، تقوس في المفاصل ، احتكاك في المفاصل ، عدم القدرة على المشي طويلًا ، عدم القدرة على طلوع أو نزول السلم ، والشعور بآلام شديدة عند الركوع والسجود في الصلاة.
وعن أهم النصائح للوقاية من الإصابة بخشونة الركبة :
الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل اللبن ، فقدان الوزن الزائد ، وممارسة الرياضة بشكل منتظم لتقوية العضلات.
التعرض للشمس للحصول على فيتامين د ، وعمل تحاليل لمعرفة نسبة الكالسيوم وأخذ أدوية له في حالة نقصانه .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13867 ] نشر منذ 13 دقيقة
يحليلنا حليلاه😊😂