ضاحي خلفان: قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب

نايف السالم(صدى):

هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، اليوم الأربعاء، مارسات تنظيم الحمدين.

وقال ” خلفان ” في تغريدة له: “ستظل قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب بما تمارسه من ممارسات كريهة ضدهم ” .

وأضاف: ” قطر سخرت إعلامها للشتيمة لذلك لم تصبح لها قيمة عندنا ” .