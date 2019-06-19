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ضاحي خلفان: قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب

ضاحي خلفان: قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب
نايف السالم(صدى):

هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، اليوم الأربعاء، مارسات تنظيم الحمدين.

وقال ” خلفان ” في تغريدة له: “ستظل قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب بما تمارسه من ممارسات كريهة ضدهم ” .

وأضاف: ” قطر سخرت إعلامها للشتيمة لذلك لم تصبح لها قيمة عندنا ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة

والله ما قبيح الا وجهك

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 17 دقيقة

يا حارس الحانات والمخامر وبيوت الهوا

[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 14 دقيقة

الحمدين جابوا للمتخلفين والطقعانين مرض هوس مزمن. حتي ما قادرين يكتبون جملة واحدة مفيدة. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ، ومن سيئ الأسقام

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