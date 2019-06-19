ضاحي خلفان: قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب
هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، اليوم الأربعاء، مارسات تنظيم الحمدين.
وقال ” خلفان ” في تغريدة له: “ستظل قطر الحمدين الوجه القبيح للعرب بما تمارسه من ممارسات كريهة ضدهم ” .
وأضاف: ” قطر سخرت إعلامها للشتيمة لذلك لم تصبح لها قيمة عندنا ” .
البكري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله ما قبيح الا وجهك
البكري[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا حارس الحانات والمخامر وبيوت الهوا
abdul[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحمدين جابوا للمتخلفين والطقعانين مرض هوس مزمن. حتي ما قادرين يكتبون جملة واحدة مفيدة. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ، ومن سيئ الأسقام